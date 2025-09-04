Manisa’ya Faslı 10 numara

TRENDYOL 1.Lig'de mücadele eden 2 Ege ekibinden biri olan Manisa FK, 11. transferini gerçekleştirmeye çok yakın. Yaz transfer döneminde son olarak bonservisi elinde olan deneyimli sol bek Yasin Güreler'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Hırvatistan'ın ünlü kulübü Hajduk Split'in Faslı 10 numarası Yassine Benrahou'yu transfer etmek için önemli yol kat etti. Hırvatistan basını, transferi doğrularken resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

GATTUSO KADRO DIŞI BIRAKTI

24 Ocak 1999'da Fransa'nın Le Blanc-Mesnil şehrinde doğan Benrahou'nun Hırvatistan macerası, 26 Ocak 2023'te Hajduk Split'e transferiyle başladı ve Hırvat kulübü ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda (2022-2023) 18 lig maçında 2 gol, 3 asist yaptı. 2023-2024 sezonunda 25 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. 2024-2025 sezonunda ise 3 kez fileleri havalandırdı. Ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sisteminde yer bulmakta zorlandı. Formsuzluk ve disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı kaldı. Kariyerinde toplam 180 maçta 20 gol, 25 asistle mücadele eden Kuzey Afrika kökenli oyuncu, Hajduk'ta ise 60 karşılaşmada, 9 gol, 10 asistle oynadı.