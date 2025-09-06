12 Dev Adam’ın muhtemel rakipleri

Ay-yıldızlılar son 16 turunda ise B Grubu dördüncüsü İsveç ile eşleşirken, 12 Dev Adam'ın çeyrek finale çıkması halinde D Grubu ikincisi ile C Grubu üçüncüsünün kazananıyla karşılaşacak. A Milli Basketbol Takımı çeyrek finale yükselirse karşılaşacağı muhtemel rakipleri şu şekilde: D Grubu: Fransa, İsrail, Polonya ve Slovenya. C Grubu: Yunanista, İtalya, İspanya, Bosna Hersek ve Gürcistan. Çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.