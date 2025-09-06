Çifte zafer olsun

Türkiye'nin A milli basketbol ve voleybol takımları, aldığı sonuçlarla Türk milletini sevince boğarken, bugün oynanacak maçlar nefes kesecek. Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarih yazan Filenin Sultanları, organizasyonun çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 yenerek son dört takım arasına kalmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün TSİ 11.30'da Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarı finalde karşılaşacak. Kazanarak finale çıkmayı hedefleyen Türkiye, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi şampiyonluklarının yanı sıra tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda da mutlu son ulaşmak istiyor.

POTADA HEDEF MADALYA

A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 2025 Avrupa Şampiyonası A Grub'nda 5'te 5 yaptı. Ergin Ataman yönetiminde iyi performans sergileyerek gruptan lider çıkan milliler, bugün TSİ 12.00'de Letonya'nın başkenti Riga'da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, turu geçerse çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle oynayacak.