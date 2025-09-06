Filenin Sultanları sadece 1 set verdi

A Milli Voleybol Takımı; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz olarak lider tamamlarken, son 16 turunda Slovenya'yı, çeyrek finalde de ABD'yi mağlup etti ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Milliler, turnuvada oynadığı maçlarda rakiplerine adeta geçit vermedi. ABD'yi 3-1 yenen milli takım, organizasyonda sadece 1 kez set verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.