Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda final!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale kalarak tarih yazdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın yönettiği Japonya ile karşı karşıya geldi.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan Filenin Sultanları tarih yazarak finale çıkmayı başardı.

TÜRKİYE: 3 - JAPONYA: 1

1. set: 16-25 (Japonya)

2. set: 25-17 (Türkiye)

3. set: 18-25 (Türkiye)

4. set: 25-27 (Türkiye)

Türkiye'nin ilk 6'sı:

Cansu - Vargas

Ebrar - İlkin

Gizem - Zehra

Daha önce iki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ünü Japonya kazanmıştı.

Finale kalması durumunda millilerin rakibi İtalya ya da Brezilya olacak. İtalya-Brezilya mücadelesi 15.30'da oynanacak.

Türkiye ile Japonya arasındaki maçlar:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

