Milliler için sıra boğa’ya geldi

A Milli Erkek Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı- beyazlılar, Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mert Müldür'ün golleriyle galibiyete uzandı. Ay-yıldızlılar, grubun ikinci maçında konuk edeceği İspanya müsabakasına odaklandı. Karşılaşma için Konya'ya gelen milliler, yarın grup birinciliği için mücadele edeceği Boğa'yı mağlup ederek gelecek maçlar öncesinde iddiasını ortaya koyup avantajı eline almak istiyor. Bizim Çocuklar, İspanya karşısında alacağı galibiyetin ardından Ekim ayındaki müsabakaları da kazarak grup liderliği için avantajı milli haftaya taşımayı hedefliyor.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Polemikler bizi gülümsetiyor ve motive ediyor. Birbirini seven bir grubumuz var. Ciddi manada bir aile ortamı var" dedi. Son Avrupa şampiyonuna karşı oynayacaklarını ifade eden Montella, sözlerini şöyle noktaladı: "Avrupa şampiyonuna karşı bir maçımız var. Bunun farkındayız. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız."

ARDA VE KEREM'DEN İSPANYA'YA UYARI

A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti Avrupa basınında da yankı buldu. İşte o manşetler: AS: "Arda Güler'in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası. Real Madrid oyuncusu köşe vuruşunu yapmadan önce takım arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'ne değerli bir galibiyetle başladı." Mundo Deportivo: "Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu, İspanya maçı öncesi Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçe oyuncuları, Gürcistan'ı yenen milli takımlarının galibiyetinde başrol oynadılar." Marca: "Arda ve Kerem İspanya'ya uyarıda bulundu. Harika bir maç çıkaran Real Madrid oyuncusu asist yaptı ve Türk forvet iki gol attı."

KONYA'DA MAÇ KAYBETMİYORUZ

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda, İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, burada oynadığı 8 maçtan sadece 2'sini kaybetti. Ay-yıldızlılar, 2014'te açılışı yapılan 42 bin kişi kapasiteli statta bugüne kadar 1'i özel 8 maça çıktı. A Milliler, bu karşılaşmalarda rakiplerinin filelerine 15 gol bırakırken, kalesinde 7 gol gördü. Milli heyecanın en fazla yaşandığı statlardan biri olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, son 10 yılda ay-yıldızlıların zaferlerine ev sahipliği yaptı. Ay-yıldızlılar, Konya'da bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı performansı yarın İspanya ile oynayacağı maçta da sergileyip, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.