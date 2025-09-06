Tire 2021 FK’dan çifte takviye geldi

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü evinde Belediyespor Kütahyaspor'la sezonun ilk sınavına çıkacak Tire 2021 FK, dış transferde iki imza attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Bölgesel Amatör Lig ekibi Bozüyükspor'dan 24 yaşındaki sol kanat Batuhan Dıraga ve geçen sezonun ikinci yarısında Aliağa Futbol'da top koşturan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile sözleşme imzaladı. Bu sezon ligde üst sıraları hedefleyen sarı-kırmızılıların kadrosuna birkaç isim daha katması bekleniyor. 12 Eylül'de kapanacak transfer dönemi öncesi İzmir ekibinin takviyelere devam edeceği öğrenildi.