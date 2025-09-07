3. lig başlıyor

Nesine 3. Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda bu sezon bölgesel olarak oynanacak 3. Lig'de Ege ekipleri 4. Grup'ta toplandı. Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlarda sezona galibiyetle başlamak için çıkacak. Günün ilk maçlarında ligin iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında zor günler geçiren Nazillispor'u konuk edecek. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçı Lütfullah Aslan yönetecek. Ligin yeni ekiplerinden Söke 1970 SK evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki maçta Mikail Cihangir düdük çalacak.

ALTAY, GURBETTE SAHNE ALIYOR

Ligin iddialı ekiplerinden olan Uşakspor, Altay'ı konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçı Süleyman Soyutürk yönetecek. Bu maçlar 17.00'de başlayacak. Akşam mesaisinde ise Bornova 1877, sahasında Alanya 1221 FSK'yı ağırlayacak. Doğanlar Stadı'ndaki maçta Ömer Nazif Baytar görev yapacak. Ligin yeni ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, ilk profesyonel lig maçında İzmir Çoruhlu'yu konuk edecek. Müsabakayı Miraç Yıldırım yönetecek.

ESKİŞEHİR DERBİSİ OLACAK

Eskişehir derbisinde 2 yıllık aranın ardından profesyonel liglere geri dönen Eskişehirspor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor'u ağırlayacak. Yeni Eskişehir Stadı'ndaki maçı Hasan Kaçar yönetecek. Karşıyaka, sahasında Afyonspor'u konuk edecek. Mustafa Denizli Alsancak Stadı'ndaki maçı Kemal Dizdar yönetecek. Ancak Afyonspor'un henüz maçı yönetip yönetmeyeceği belli olmadı. Tire 2021 FK sahasında Kütahyaspor'u ağırlayacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki maçı Samet Yağcı yönetecek. Maçlar 19.00'da başlayacak.