Bornova 1877’den bir takviye daha

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bornova 1887 SK, son olarak Denizlispor forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Sezonu bugün evinde oynayacağı Alanya 1221 maçıyla açacak Ege ekibi, bu sezon genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 1.turunda Afyonspor sahaya çıkmadığı için tur atlayan İzmir ekibi, bu sezon transferde şu isimleri kadrosuna kattı: Murat Aslan (Torbalıspor), Ertuğrul Yıldırım (Denizlispdn), Berke Kılıç (Tire 2021), Koray Bulman (Sökespor), Boran Yılmaz (Denizlispor), Alper Aşkın (1922 Konyaspor), Turan Demirci (Tire 2021), Mustafa Naza (Denizlispor).