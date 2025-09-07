Manisa FK’da ayrılık

YENI sezon öncesinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Manisaspor'dan ayrılarak 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'ya transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu Eray Ataseven'in yeni takımıyla macerası kısa sürdü. 1. Lig'de ilk 4 maçta Manisa FK forması giyemeyen 32 yaşındaki futbolcu, yeniden Manisaspor'a geri döndü. Futbola Manisaspor'da başlayan 1992 doğumlu futbolcu kariyerine Balıkesirspor, Akhisarspor, 1461 Trabzon, Boluspor, Sarıyer ve Altınordu'da da top koşturdu. Eray, geçen sezon Süper Amatör Lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Ataseven'in yeniden takıma katılmasıyla birlikte Manisaspor'un, ligdeki hedefleri doğrultusunda güç kazandığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, ara dönüşünde Boluspor'un konuğu olacak.