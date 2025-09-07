Umuttular unutuldular

AVRUPA'DA transfer dönemi sona erip, ülkemizde de sona doğru yaklaşırken, yolu Süper Lig'den geçmiş birçok yıldız isim henüz bir takımla anlaşamadı. Büyük umutlarla ülkemize gelen bu yıldız isimler, aradıklarını bulamadığı gibi geldikleri takımlarında da hayal kırıklığı yaşatıp ayrıldılar. Gittikleri takımlarda da tutunamayan bu futbolcular, şu an kulüp bulamadılar ve boşta bulunuyorlar. Büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Hakim Ziyech, Fredrik Midtsjö, Jason Denayer, Leo Dubois ve Gustavo Assunçao beklenen etkiyi bir türlü gösteremedi. Bu isimler ayrıldıktan sonra da gittikleri takımlarda bir türlü dikiş tutturamadı. ARTIK İKİ ŞANSLARI VAR

BEŞIKTAŞ'TA ise Miralem Pjanic, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Nothon Redmond, Alex-Oxlade Chamberlein ve Dele Alli bu listeye dahil oldu. Aboubakar, siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olsa da ayrılırken, yaşattıkları ve sonrasında kariyerinde yaşadığı düşüş bu listeye dahil olmasını sağladı. Bu listeye birer isimle katılan takımlar da oldu. Trabzonspor'dan Djaniny, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi ve Eyüpspor'dan Jonjo Shelvey gibi. Avrupa'da bir takıma gitme şansları kalmayan bu isimler ya yeniden ülkemizde forma giyecekler ya da Arap yarımadasına gidecekler.