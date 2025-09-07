Vargas hava yolları

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla dün maçın en skoreri oldu. Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli ise ikinci kez bu organizasyonda final heyecanı yaşayacak. Santarelli daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu. Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor. Bu arada Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya'da maç sonu büyük yaşantı yaşanırken Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.