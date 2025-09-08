Menemen 5. viteste

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor karşısında ağır bir yenilgi alan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda zor günler geçiren Adanaspor'u farklı mağlup ederek kendisini affettirdi: 0-5. Müsabakaya atak başlayan sarı-lacivertliler, adeta tek kale oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Eren Fansa 45+4. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

SEÇİM CAN ŞOV YAPTI

İkinci yarıda da Menemen FK fırtınası vardı. Sarı-lacivertliler, 58'de Seçim Can Koç'un golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Golün ardından ataklarını sürdüren İzmir ekibi 63'te oyuna sonradan giren Baran Demiroğlu'nun golüyle iyice rahatladı: 0-3. 84'te takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Özkan, fişi çeken isim oldu: 0-4. Tam müsabaka bu skorla bitecek diye beklerken, 90+3'te tekrar sahneye çıkan Seçim Can Koç kendisinin 2 takımının ise 5. golünü atarak skoru ilan eden isim oldu: 0-5.