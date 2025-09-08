Tire FK düelloda kayıp

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ilk hafta evinde Kütahyaspor'u ağırlayan Tire FK sahadan 4-2'lik yenilgi ile ayrıldı. 4'te Kütahya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Atakan Akbulut filelere gönderdi: 1-0. 10'da Tire savunmasının hatasını affetmeyen Ahmet Teker plase bir vuruşla kaleci Mert'i mağlup etti: 1-1. 31'de Atakan, İbrahim'in kullandığı köşe atışında klas bir dokunuşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. 32'de Kütahyaspor bu gole Aykut ile hemen yanıt verdi: 2-2. 37'de organize gelişen Kütahya atağında Aykut fileleri bir kez daha havalandırdı: 2-3. 67'de Abdullah'ın soldan yaptığı ortaya Mustafa dokundu ve maç 2-4 bitti.