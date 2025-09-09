2026 Dünya Kupası Elemeri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İspanya'ya 6-0 yenilerek büyük şok yaşattı. İlk maçında Gürcistan engelini 3-2'lik sonuçla aşan Türkiye'nin, son Avrupa Şampiyonu yıldızlar topluluğu İspanya karşısında aldığı hezimet eleştirileri de beraberinde getirdi. Kaleci Uğurcan Çakır, özellikle ilk yarıda çok sayıda kurtarış yaparak tarihi farkın daha da açılmasını engelledi.

Türkiye'nin İspanya'dan aldığı yenilgi Avrupa'nın da gündemine yerleşirken eleştirilerden en çok İtalyan teknik adam Vincenzo Montella nasibini aldı. Futbol otoriteleri Türkiye'nin güçlü rakibi karşısındaki etkisiz futbolu nedeniyle hezimetten teknik adam Montella'yı sorumlu tuttu.

SAVUNMA ÇOK KÖTÜYDÜ

İtalyan teknik patronun oynattığı futbol nedeniyle milli takımdaki geleceği yine tartışma konusu oldu. İspanyol yıldızlar karşısında savunmada yapılan hatalar ise en çok konuşulan konular arasında yer alan. İspanya, hemen hemen her atağında Mert-Merih- Abdülkerim ve Eren Elmalı'dan oluşan savunma hattına büyük sıkıntı yaşattı. Otoriteler zorlu mücadeleyi, "Korku filmi gibiydi" yorumuyla değerlendirdi. Zorlu mücadelede Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi Avrupa'nın üst düzey ekiplerinde forma giyen yıldız futbolcuların bireysel çabaları da tarihi farkı önlemeye yetmedi.

MONTELLA: DÜNYA KUPASI HEDEFİMİZ DEĞİŞMEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İspanya maçı sonrası, "Bizim hedefimiz inancımızla birlikte değişmeyecek. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız. İspanya'nın kalitesini hepimiz biliyorduk. Tekrardan çalışacağız. Tekrardan gerekli performansı ortaya koyacağız" diye konuştu.