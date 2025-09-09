Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirildi ve Ege ekiplerinin rakipleri belli oldu. Çekilen kurada 1. Eleme Turu'nu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım yer aldı. 2. Eleme Turu karşılaşmaları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak ve karşılaşmalar A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

İşte Ege temsilcilerinin rakipleri:

- Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Bld

- Balıkesirspor-Yalova FK

- Tire 2021 FK-Bodrum FK

- Karşıyaka-Bursa Yıldırım

- Bld Kütahya-Altınordu

- Bornova 1877-Aliağa FK

- Eskişehirspor-Muğlaspor

- Somaspor-Çankaya SK

- Kestel-Fethiyespor

- Kırıkkalespor-Manisa FK

- İzmir Çoruhlu-Isparta 32

- Kepezspor-Denizli İdmanyurdu

- Anadolu Üniversitesi-Menemen FK