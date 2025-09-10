Boks Şampiyonası’nda 3 çeyrek final birden

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Liverpool kentindeki organizasyonun beşinci gününde 6 milli boksör, son 16 turunda mücadele etti. Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli (65 kilo) Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederken, olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş (54 kilo) ise Hint Sakshi Sakshi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Çinli Lifeng Xie ile yaptığı karşılaşmayı kazanan Emrah Yaşar da erkekler 90 kiloda adını son 8 sporcu arasına yazdırmayı başardı. Erkekler 70 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı ve +90 kiloda Mücahit İlyas ise son 16 turunda rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.