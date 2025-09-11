Merkezefendi Belediyesi IFA 2025 fuarına katıldı

DENİZLİ'Yİ Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden ve 5.sezonuna giren Yukakel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Baş Antrenörü Zafer Aktaş ve takım kaptan Javontae Hawkins, takımın isim sponsoru olan Yukatel'in yeraldığı Almanya'nın Berlin kentinde ki IFA 2025 fuarına katılarak destek verdiler. Yukatel'in 30. yıl kutlamasında, teknoloji ve sporu buluşturan bu özel fuarda kulübü temsil eden Aktaş ve Hawkins, Yukatel'in standında kulübü tanıtma fırsatı da yakaladılar. Baş Antrenörü Zafer Aktaş "Basketbola verdiği güçlü destekle her zaman yanımızda olan ana sponsorumuz Yukatel, IFA 2025'te de spora olan bağlılığını bir kez daha gösterdi" dedi.