Türk voleybolunun efsanelerinden Neslihan Demir: Sırada altın var

Türk voleybolunun efsane yıldızlarından Neslihan Demir, Yeni Asır Gazetesi'ne, Filenin Sultanları'nın yakaladığı dünya ikinciliği performansını değerlendirdi. Aras Kargo Spor Kulübü'nün 9 Eylül etkinliği için İzmir'de bulunan Neslihan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sıradaki başarısının altın madalya olacağına inandığını söyledi. Şu an Türkiye Voleybol Federasyonu'nda danışman olarak görev alan Demir Leydi lakaplı Demir, "Türk voleybolu öyle gelişti ki, ikinciliğe üzülür olduk. O kadar büyük bir başarı ki bu ben hepsiyle tek tek gurur duyuyorum, onları tanımak, izlemek benim için de ayrı bir gurur. Biz meşaleyi onlara verdik. Onlar da kat kat üste taşımayı başardı. Umarım bundan sonrası hep altın madalya olur, güveniyoruz Filenin Sultanları'na" dedi.

MAÇI 3-0 KAZANABİLİRDİK

Sultanlar'ın geride bıraktığı turnuvayı değerlendiren Neslihan Demir, "Dünya Şampiyonası finalinde İtalya karşısında 3-0 kazanılabileceğimiz bir performans ortaya koyduk. Küçük detaylar ve şanssızlıklar nedeniyle kaybettik. Kaptan Eda Erdem'in %71 hücum oranıyla olağanüstü performansı inanılmazdı. Kendisi gerçekten gençlere örnek bir profil. Ancak pasörlerin top dağıtımında bazı eksiklikler yaşandı. İtalya'nın tecrübesi ve kazanma alışkanlığı fark yarattı. Gelecek için umutluyum, genç oyuncuların ve altyapının potansiyeline inanıyorum. Önümüzde milletler ligi maçları olacak. Deneysel kadrolar denenmeli, tecrübeli oyuncular dinlendirilmeli. Aktif dinlenme ve sakatlık önleyici antrenmanlar önemli. Koçumuz Santarelli kesinlikle başarılı bir antrenör ve ona yapılan eleştiriler haksız" ifadelerini kullandı.

Aras Kargo Spor Kulübü'nün düzenlediği İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri hakkında görüşlerini belirten Neslihan Demir, "Gerçekten böyle özel bir günde, 9 Eylül'de, İzmir'deki tüm köklü kulüplerin toplanıp böyle bir organizasyon yapması ve Aras Kargo'nun önderlik etmesi çok önemli. Bizim zamanımızda açtığımız, yaktığımız meşaleyi şimdi buradaki genç arkadaşlarımızın taşıması, Atatürk'ün kızlarını tekrar burada bir arada görmek, benim için çok gurur verici bir andı. Eski takım arkadaşlarımı da gördüm. Hala sahada arkadaşlarımla buluşmak çok güzel bir duyguydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.