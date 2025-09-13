Barış Alper Yılmaz dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte gelen transfer teklifi sonrasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla kadroya dönecek. Yaşadığı mental sorunlar nedeniyle 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya alınmayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, milli arada sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak ayrılmasına izin verilmemesinin kendisini üzmesine rağmen bundan sonraki süreçte takımın başarısına odaklanacağını belirtmişti. Camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor. Osimhen'in sakatlığı ve Mauro Icardi'nin de maç eksiğinin olduğu süreçte milli futbolcunun santrfor pozisyonunda karşılaşmaya çıkması bekleniyor.