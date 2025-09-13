Beşiktaş’ın konuğu Başakşehir

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına da veda eden Başakşehir, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli takımda geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli görev yapıyor.