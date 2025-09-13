  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına da veda eden Başakşehir, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli takımda geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli görev yapıyor.

