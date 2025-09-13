Cumartesi şöleni

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlarda sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak düşme hattında yer alan Bucaspor 1928 evinde Muğlaspor'la kozlarını paylaşacak. Maç saat 19.00'da Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak. Menemen FK, lider Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Aynı grupta Altınordu, Adana 01 FK deplasmanında çıkış arayacak. Müsabaka Ali Hoşfikirer Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sezonun ilk 3 haftasını 6 puanla geçen Aliağa FK, Mardin 1969 Spor deplasmanına çıkacak. Kızıltepe İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor, başkent deplasmanında ilki başarmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak.

ÜÇÜNCÜ LİG ALEV ALEV

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 1 puanla başlayan Balıkesirspor, evinde puanı bulunmayan Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Puansız İzmir Çoruhlu FK aynı saatte Doğanlar Stadı'nda Eskişehirspor'la karşılaşacak. Bornova 1877 deplasmanda 15.00'te Eskişehir Anadoluspor'la karşılaşırken, Nazillispor ise 17.00'de Didim Atatürk Stadı'nda Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek. Puansız Altay evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la kozlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da paylaşacak. Sezona 3 puanla başlayan Karşıyaka ise önemli rakiplerinden Kütahyaspor'a konuk olacak. Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.