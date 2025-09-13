Şölen başlıyor

Türkiye'nin 20 sporcuyla katılacağı 20. Dünya Atletizm Şampiyonası, bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak. Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda, yaklaşık 200 ülkeden 2000'den fazla sporcu mücadele edecek. 9 gün sürecek etkinlik boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye Milli Takımı'nın 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor: Erkekler: Ali Peker: Gülle atma, Berke Akçam: 400 metre engelli, Can Özüpek: Üç adım atlama, Ersu Şaşma: Sırıkla atlama, Halil Yılmazer: Çekiç atma, Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş, İlham Tanui Özbilen: Maraton, İsmail Nezir: 400 metre engelli, Kaan Kigen Özbilen: Maraton, Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş, Özkan Baltacı: Çekiç atma, Sezgin Ataç: Maraton. Kadınlar: Buse Savaşkan: Yüksek atlama, Eda Tuğsuz: Cirit atma, Esra Türkmen: Cirit atma, Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş, Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş, Özlem Becerek: Disk atma, Şilan Ayyıldız: 1500 metre, Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama.