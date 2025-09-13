Trabzon zincir kıracak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor zinciri kırmak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 2024 ve 2025 yıllarında maç kazanamayan bordomavililer, sarı-lacivertliler karşısında hafta sonu oynayacağı müsabakada bu hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Ligin ilk 4 haftasında yenilgi almayan ve sahadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor; İstanbul ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 9 maçı kazanamadı. En son 4 Kasım 2023'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra üç büyüklerle oynadığı müsabakalarda galibiyet elde edemedi. Karadeniz temsilcisi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.