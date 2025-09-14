Bodrum FK seriyi sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de milli aradan önce Sakarya ve Serik galibiyetleriyle tırmanışa geçen Bodrum FK, evinde Adana Demirspor'u da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşilbeyazlılar 3 puanı 3 golle alarak serisini sürdürdü. İlk 2 maçını berabere tamamlayıp ardından üst üste galibiyetler alan Ege temsilcisi 11 puana yükselerek üst sıralara tırmandı. Teknik direktör Burhan Eşer, milli aradan sonra alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirterek, "Adana Demirspor çok köklü bir camia. Geriye düştük ama inancımızı ve mücadelemizi kaybetmedik. Seriyi sürdürmek için çok çalışacağız. Sezon başında maçlar kolay geçmiyor. Takımımı kutluyorum, yapacak çok işimiz var" dedi.