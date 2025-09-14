Domenico Tedesco dün imzayı attı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Domenico Tedesco için dün imza töreni düzenlendi. Törende Tedesco'nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Devin Özek de açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, bu sezon camiaya olan şampiyonluk borçlarını ödeyeceklerini belirtirken, Avrupa Ligi'nde de finali hedeflediklerini ifade etti. 39 yaşındaki teknik adam ise, "Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız" dedi.