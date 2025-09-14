Kartal son nefeste

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 yendi. 16. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 21. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Cerny, rakibini geçip penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde kaleciden seken topu önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 24. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta çıktı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 71. dakikada sol taraftan pasla kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün yaptığı ortada penaltı noktası sağında Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 74. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında Cerny topukla El Bilal Toure'ye pasını verdi. Bu oyuncu ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 89. dakikada Başakşehir'de Ousseynou Ba, oyunu yavaşlatmaya çalıştırdığı için mücadelenin hakemi Alper Akarsu tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

SKORU CENGİZ BELİRLEDİ

90+1. dakikada ceza yayı sol tarafından Demir Ege Tıknaz'ın yaptığı ortada arka direkte Cengiz Ünder kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 90+4. dakikada yedek kulübeleri önünde Ebosele ile Orkun Kökçü arasında yaşanılan mücadele sonrası VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Alper Akarsu, Orkun Kökçü'ye kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.

CENGİZ VE TOURE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkarken, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ise siftah yaptı. Maç öncesi taraftarların, tribüne çağırdıktan sonra üçlü çektirdiği Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta takımının ikinci golünü kaydederek büyük bir sevinç yaşadı. Toure ise ikinci karşılaşmasında ağları havalandırmayı bildi.