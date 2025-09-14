Önce Denizli İY sonra Nazillispor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Ege ekiplerinden Nazillispor ile Denizli İdmanyurdu, 2. haftada Aydın Didim Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dengeli başlayan karşılaşmada ilk yarı biterken konuk ekip 43'te Enes Üstün'ün golüyle öne geçti. İki ekibin de yakaladığı fırsatları harcadığı maçın 90. dakikasında Ahmet Buğra Güven sahneye çıktı ve bu golle maç 1-1 bitti. Nazilli ilk puanını alırken Denizli ise puanını 4 yaptı.

TRANSFER REKORU KIRDI

Sezon başında sıkıntılı günler geçiren Nazillispor, transferin son gününde 8 futbolcuyla daha anlaşarak toplam 36 takviye yaptı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunda sadece 5 profesyonel oyuncu bulunan siyah-beyazlılar, amatör lisanslı 36 futbolcuyu kadrosuna kattı ve bu alanda ulaşılması güç bir rekor kırdı.