Şampiyon olacağız

Bugün saat 21.00'den itibaren zaman duracak, 12 Dev Adam Almanya karşısında Avrupa Şampiyonluğu için Riga Arena'da parkeye çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde 24 sene önce kıyısından döndüğü şampiyonluğu bu kez elde etmek istiyor. Milliler, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuş ve turnuvayı ikincilikle tamamlamıştı. TRT-1'den ekranlara gelecek bu dev heyecan öncesi her iki takım da 8'de 8 yaparak finale geldi. Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı. Şampiyonada üçüncülük maçı ise Finlandiya ile Yunanistan saat 17.00'de oynanacak.

GÖZLER ALPEREN VE CEDİ OSMAN'DA

EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler takımımızın skorer isimleri Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın üzerinde olacak. Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım'da Alperen Şengün'den sonra 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptan Cedi Osman en skorer ikinci oyuncu olarak dikkat çekiyor. Almanya'da ise Franz Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti. Rakibimizde Wagner'in ardından maç başına en çok sayı kaydeden isim Dennis Schröder (20,9 sayı) oldu.

İZMİR'DE DEV EKRANDA FİNAL HEYECANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Almanya arasında bu akşam oynanacak final karşılaşması için dev ekran uygulaması başlattı. Saat 21.00'de oynanacak mücadele Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önünde kurulacak dev ekranlardan canlı izlenebilecek.

FİNAL İÇİN EK SEFER

EUROBASKET 2025'in final maçında Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol takımını desteklemek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gitmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) bu sabah ek sefer düzenleyeceğini