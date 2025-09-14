Süper heyecan

Süper Lig'in 5. haftası milli ara dönüşü müthiş bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün 21.00'de 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynayacağı final maçı sebebiyle 20.00'de başlayacak derbinin kulüplerin ortak kararıyla saat 19.00'a alındığını duyurdu. Milli ara öncesi bir maçı eksik Fenerbahçe, 7 puanla 5. sırada konumlanırken, Trabzonspor ise 10 puanla ikinci konumda bulunuyor. EV sahibi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Jhon Duran, Edson Alvarez, Semedo ve Mert Hakan'ın da sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor.