Teşekkürler 12 Dev Adam... Canınız sağ olsun

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu. Euro- Basket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

SON SANİYEYE KADAR SÜRDÜ

KARŞILAŞMAYA çok etkili başlayan A Milli Takım, üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türkiye savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlarla 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler tekrar öne geçti: 30-28. Alperen'in devreye girmesiyle kontrolü ele geçiren ve farkı açan Milli Takım soyunma odasına 46-40 üstün gitti. Milliler iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı. Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya 37. dakikada öne geçti: 76-77. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği son bölümde Almanya Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Son hücumda sayı bulamayan milliler maçı 88-83 kaybetti.

ALPEREN EN İYİ 5'TE

Dünkü maçın ardından kupa ve madalya töreni öncesi turnuvanın en iyi 5'i de belirlendi. En iyi 5'e milli yıldızımız Alperen Şengün de seçildi. Turnuva boyunca çok sayıda rekoru kıran 23 yaşındaki Alperen, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Alperen'in yanı sıra en iyi 5'te Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo, şampiyon Almanya'dan oyun kurucu Dennis Shröder ile Franz Wagner ve Slovenya'nın süper starı Luka Doncic de yer aldı. Shröder aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncusu da seçildi.

ÇABALARI YETMEDİ

Turnuva boyunca bir çok maçta performansıyla milli takımı taşıyan Alperen Şengün, dün de kaydettiği 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman da 23 sayıyla Alperen'i takip etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ikincisi olan Türkiye'yi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti. Tüm takımın ve teknik heyetin yer aldığı bir fotoğraf ve 'Teşekkürler Türkiye' yazan görsel paylaşan Erdoğan mesajında, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

TÜM TÜRKİYE MAÇI TAKİP ETTİ

12 Dev Adam takımımız Letonya'da tarihinin en önemli maçına çıkarken, tüm Türkiye de bu kritik karşılaşmayı takip etti. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara kurulan dev ekranlarda maç yayını yapılırken, vatandaşlar da büyük ilgi göstererek meydanları doldurdu. Tezahüratlar yapan ve hiç susmayan vatandaşlar, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.