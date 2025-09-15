Tire 2021 FK kendini affettirdi

NESINE 3. Lig 4. Grupta, sezona evinde 4-2'lik Kütahyaspor yenilgisi ile başlayan Tire 2021 FK, grubun iddialı takımlarından Balıkesirspor'u evinde 2-1'lik skorla devirerek taraftarına kendini affettirdi. Futbolcular soyunma odasını tezahüratlarla adeta bayram yerine çevirdi. Teknik direktör Ufuk Uysal, "Kütahyaspor maçından gerekli dersleri çıkardık. Yeni bir takımız, taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor. Üç puan bizim için büyük bir moral oldu. Kupada, Bodrum karşısında da elimizden geleni yapacağız" dedi.