Efeler son 16’da

Filipinler'in Quezon City şehrinde oynanan 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ikinci karşılaşmasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Libya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16 sonuçlandı. Bu sonuçla Dünya Şampiyonası'nda ikide iki yapan Türkiye, G Grubu'nda günün ikinci maçında Japonya'nın Kanada'ya 3-0 yenilmesiyle birlikte son maçlar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İlk seti 25-18 kazanan Filenin Efeleri karşılaşmanın ikinci seti haricinde üstün bir oyun sergiledi. İkinci sette tempoyu tutturamayan Türkiye'nin seti çevirme çabaları sonuç vermezken, seti 25-23 kazanan Libya skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü sette kendine gelen milliler, 25-14'lük skorla tekrar öne geçti: 2-1. Üçüncü sette de hata yapmayan ay-yıldızlılar, 25-16'lık skorla seti, 3-1'lik skorla ise mücadeleyi kazandı.

YARIN RAKİBIMIZ KANADA

Ay-yıldızlılarda en skorer isim 16 sayıyla Bedirhan Bülbül ve Efe Mandıracı olurken, Adis Lagumdzija 15 ve Gökçen Yüksel ise 13 sayıyla çift haneli sayılara ulaştı. 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yapan milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 09.30'da Kanada ile karşılaşacak.