Ziraat Türkiye Kupası’nda İzmir derbisi heyecanı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda TFF 3. Lig temsilcisi Bornova 1877 SK'ya konuk olacak. İzmir derbisi niteliği taşıyan karşılaşma yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammed Seyda Demirel yönetecek. Demirel'in yardımcılıklarını Mert Şahin ve Emrah Ulucay üstlenecek.

Aliağa FK, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bornova 1877 SK ise TFF 3. Lig 4. Grup'ta çıktığı 2 mücadelede 2 beraberlik elde etti.