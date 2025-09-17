Şölen devam ediyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın 2. Tur heyecanında Ege temsilcilerinden 9'u bugün birbirinden zorlu maçlarda tur arayacak. 3. Lig 4. Grup'ta sezona ilk iki maçını kazanarak çok iyi başlayan Karşıyaka, Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen sezonun sonunda 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf bu mücadeleyle iç sahada yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kavuşacak. Ligde pazar günü de aynı saatte Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da yönetim iki maça özel kombine bilet kampanyası yaptı. Kupa maçına bilet alan taraftarlar pazar günü Balıkesir maçını da izleyebilecek.

İZMİR DERBİSİ HEYECANI

Kupanın bu turunda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, 3. Lig temsilcisi Bornova 1877 SK'ya konuk olacak. İzmir derbisi niteliği taşıyan karşılaşma, İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Yine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK ise Eskişehir Anadolu ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka da saat 19.00'da başlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu, saat 15.00'te Kütahyaspor'a konuk olacak. Aynı saatte Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Çorluspor 1947 ile karşılaşırken, Somaspor evinde Çankaya SK ile, 3. Lig'in yeni takımlarından Denizli İdmanyurdu Güreller de deplasmanda Kepezspor ile karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor ise 19.00'da sahasında Yalova FK karşısında tur arayacak.