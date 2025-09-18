Efeler destanı

TÜRKİYE A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü maçında Kanada'yı 21-25, 16-25 ve 25-27'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ayyıldızlılar, bu sonuçla grubunu namağlup lider olarak tamamladı. G Grubu'nda Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ile geçen Filenin Efeleri, Kanada karşılaşmasına da oldukça etkili başladı. Dünya 8 numarası karşısında 3 sette de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı-beyazlılar, hücumdaki üstün performansı ile sonuca ulaştı. Dünya Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, ilk kez grup aşamasındaki maçlarının tamamını kazanarak bir üst tura çıktı.

EN SKORER İSİM ADIS

Filenin Efeleri'nde Adis Lagumdzija 15 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Efe Mandıracı 12, Bedirhan Bülbül 9, Mirza Lagumdzija 9, Mert Matic 6 ve Murat Yenipazar ise 2 sayı kaydetti. Milliler, son 16 turunda 20 Eylül Cumartesi günü Polonya'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Hollanda ile karşılaşacak. TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek kritik karşılaşma saat 12.00'de başlayacak.