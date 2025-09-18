Tire 2021 FK gözünü lige çevirdi

NESİNE 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'ya 1-0'lık skorla elendikten sonra gözünü hafta sonunda evinde oynayacağı Alanya 1221 FK maçına çevirdi. Geçen hafta deplasmanda Balıkersirspor'u 2-1 ile geçen sarı-kırmızılılar Alanya karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Teknik direktör Ufuk Uysal, "Bu maçta ligde oynamayan oyunculara şans tanıdık. Oyundan ve mücadeleden son derece memnunum. Rakibin ismi ya da gücüne takılmadan her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile Alanya ile oynayacağımız karşılaşmayı da kayıpsız geçeceğiz" dedi.