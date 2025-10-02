Altınordu’da hedef sezonun ilk galibiyetini almak

İzmir ekibi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Ankaragücü ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren genç teknik adam, "Ankaragücü'nün atmosferi, stadın atmosferi, takımın büyük kulüp, camia olması gerçekten çok önemli. Her ne kadar onlar da zor günler geçiriyor gibi görünse de, özellikle savunma hattı çok tecrübeli bir savunma altına sahip. Eryaman Stadında oyuncularımızın stat atmosferinde, seyirci önünde iyi bir performans sergileyeceğini çok iyi biliyorduk. Çünkü biz oyuncularımızı dünya futboluna alıştırmaya çalışıyoruz. Ve hep bugünün hayalini onlara kurduk. Seyircinin önünde iyi futbol oynayan oyuncu grubu olmalarını istedik. Bunu iyi değerlendirdik. Özellikle ilk beş dakikada istediğimiz baskıyı kurduk. Pozisyonlar da bulduk. Tabii ki daha sonraki on dakikada Ankaragücü dengeli bir hale getirip, oyunun kontrolünü, en azından topun kontrolünü kendilerine aldılar. Öne geçmemiz biraz daha işlerimizi kolaylaştırdı diyebiliriz. Çünkü arkadan daha büyük boşluklar verip, özellikle ikinci yarı bize daha çok adamla hücum edeceklerdi. İkinci yarı önlemlerimizi de aldık. Oyunu daha da daralttık. Biraz da kendi sahamızı da kabul ettik. Yapamadığımız taraf şuydu, bence geçiş şansı olmayan pozisyonlardaki top kayıplarımız çok fazla oldu. İkili mücadelelerde biraz daha agresiflik atabilirdik. Hep şunu söylüyorum, tek oyuncunun hatasıyla kolay kolay gol olmuyor. Evet, golde bireysel hatalar çok var. Olacaktır da, ama büyük hata yapmamak gerekiyor. Büyük hatadan kastım da şudur, 3-4 oyuncunun içinde bulunduğu hatalar benim için büyük hatalardı. Yediğimiz gol de de böyle bir gol oldu. Haliyle de büyük bir hata olarak kabul ediyoruz. 81. dakikada Ankaragücü'nden o golü yediğiniz zaman 3 puan alma şansınız varken bir puanla ayrıldık. Soyunma odasında o bir puanın hiçbir mutluluğunu yaşayamadık. Belki Ankara'da Ankaragücü'ne karşı bir puan almak birçok takımı mutlu edebilirdi, bizi de edebilirdi. Ama içinde bulunduğumuz şartlar gereği de, 81 dakika önünde götürdüğüm bir maçı öyle bitirmemek gerekiyordu. 3 puan beklediğimiz bir maçtı, 1 puan aldık" diye konuştu.

Namet Ateş, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kadrosunun Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Akademilerinden eğitim almış genç sporculardan oluştuğunu belirterek, "Yine rakipte Anadolu'da tecrübe kazanmış oyuncuları var. Dinamik, atletik bir takıma karşı oynayacağız. Biz her zaman şunu seyirciye garanti ediyoruz, diyoruz ki buraya geldiğinizde, maç izlemeye geldiğinizde iyi bir oyun izletmeyi taahhüt ediyoruz. Tabii ki kazanmak için oynayacağımız bir maç olacak. Aynı Ankaragücü'nü maçın son dakikalarında, maçın spikerin söylediği bir şey çok hoşuma gitmişti benim. 'Bir filmin sonu gibi heyecan dolu ne olacak acaba' diye maçı öyle izliyoruz demişti. Bizim iştahı maçları da genelde öyle oluyor. Biz hücumu düşünen, atak oynayan bir kulübüz. Karşımızda Beyoğlu Yeni Çarşı'da bunu düşünen bir takım. Haliyle de maça gelenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz çünkü sonraki hafta biz bayız, orada bir şeyleri artık daha oturtmaya zamanımız olacak. Ama ondan sonra Batman'a gidip, Batman'la deplasmanda zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü yaklaşık neredeyse 3 sezondur kendi evinde muhalif olmayan bir takıma karşı orada oynayacağız. O yüzden biz lige etap etap bakıyoruz. İlk etap bizim için sancılı gibi gidiyor görünse de biz saha içini iyileştirmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızın eksiklerini tamamlayıp performanslarını yukarı taşımaya çalışıyoruz. Oyunsal anlamda da her geçen gün daha iyi oluyoruz" dedi.