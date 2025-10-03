Denizlispor’un borcu 625 milyon

DENİZLİSPOR Başkanı Süleyman Urkay, kulübün borcunun 625 milyon TL olduğunu açıkladı. Yönetimde oylama yaptıklarını ve kendisinin BAL'a katılmama yönünde tercih bildirmesine karşın, yönetimde katılma yolunda oy çokluğu çıktığı için BAL'a katıldıklarını itiraf etti. Göreve başladıktan sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Denizlispor'un tekrardan en kısa sürede profesyonel liglere çıkmasına katkı koymak adına yönetime talip olduklarını söyledi.

"ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

Urkay, "Ben bu şehrin potansiyelini çok inanıyorum. Denizlispor'un tekrar eski şaşaalı dönemine döndürme gayreti içindeyiz. Kulübün borcunu söyleyeyim. Çok insan bilmez ya da çok gizlenmiş diyelim. Güncel borcumuz 625 milyon TL. Denizlispor'a çok küskünler var. İsteğimiz, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin bizim projelerin yanında durmaları. Ortak yol haritası çizmeliyiz" şeklinde konuştu.