Alonso’nun yeni Arda planı

REAL Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kairat maçının ardından ve bu hafta sonu oynayacakları Villareal maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın sahadaki pozisyonuyla ilgili planlarını paylaşan Alonso, Arda'nın en verimli olacağı rolü belirlediklerini söyledi. Alonso, Kairat maçının ardından "Arda Güler, 10 numara olarak oynayacak. Planımız bu. Onun yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceği ve en fazla fırsat yaratabileceği pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Real Madrid'deki yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi. Milli yıldızımız, rekor kırarak tarihe geçmeyi başardı. Genç yıldızın piyasa değeri kısa sürede 45 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya yükseldi. Bu artış, Arda'nın hem İspanya'da hem de Avrupa'da gösterdiği gelişimin bir yansıması olarak görülüyor. Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu. Real Madrid'de bulduğu sürelerde sergilediği teknik kapasite ve oyun zekâsı, futbol otoriteleri tarafından da övgüyle anılmaya devam ediyor.