SÜPER Lig'de 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor-G.Antep FK maçında yaptığı hatayla gündem olan Arda Kardeşler'in cezası belli oldu. PFDK, hakem Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti cezası verdi. Yapılan açıklamada, hakem Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. Arda Kardeşler, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Karadeniz ekibinin lehine verdiği kararla bütün tepkileri üzerine çekmişti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" açıklaması yapmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır" ifadelerini kullanmıştı.