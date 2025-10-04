Aydın’ın stat çilesi sürüyor

BİRİNCİ derece deprem bölgesinde yer alan Aydın'da, Adnan Menderes Stadı ve Söke Şehir Stadı'nın ardından bir stadyum daha depreme dayanıksız çıktı. Yapılan testlerin ardından, Çine Yüksel Yalova Stadı'nın da tribünlerinin yıkılmasına karar verildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan teknik incelemelerde, Çine Yüksel Yalova Stadı'nın tribünlerinin deprem güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Daha önce aynı gerekçeyle yıkılan Adnan Menderes Stadı ve Söke Şehir Stadı'nın yerine yeni tesislerin yapımı sürerken, Çine'deki stadın da aynı akıbete uğraması bekleniyor.