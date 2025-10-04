Manisa FK yine kayıp

TRENDYOL Birinci Lig'de geçen hafta Bodrum FK'ya farklı mağlup olan Manisa FK, deplasmanda Çorum FK'ya yenildi: 3-1. 8. dakikada sol kanattan Oğuz'un ortasında arka direkte çok iyi yükselen Samudio kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 18'de Aleksic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu az farkla auta çıktı. 30'da Oğulcan kaleye sokulup topukla geriye çıkardı, Oğuz yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 39'da Yusuf serbest vuruşta yerden çıkardı, Oğulcan'ın vuramadığı top Samudio'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0. 66'da Ayberk'in uzun taç atışında Çorum FK savunması topu uzaklaştıramadı. Toure yay üzerinden yaptığı vuruşla farkı ikiye indirdi: 3-1. 80'de Samudio son çizgiye inerek ortasını yaptı, arka direkte Yusuf'un şutunda kaleci Samet gol izni vermedi. Maç 3-1 sona erdi.