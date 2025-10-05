Altay Bayındır meydan okudu

Lig devi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, kulübün resmi maç günü dergisi United Review'a açıklamalarda bulundu. Milli eldiven çarpıcı açıklamalar yaparken, zaman zaman kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Başarılı file bekçisi Altay Bayındır, "Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Kendime saygı duyuyorum ve bununla gurur duyuyorum. Buraya kolay gelmedim; birçok maç oynadım, iyi performanslar sergiledim. Kim olduğumu biliyorum, neler yapabileceğimi biliyorum ve herkese daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum. Herkes aynı hedef için çalışıyor. Kendimizi zorlamalı, birbirimizi de motive etmeliyiz. Hayatta bazen her şey yolunda gitmez ama ertesi gün yeniden başlamak zorundasın" ifadelerini kullandı.