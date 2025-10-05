Manisa FK’nın tadı tuzu yok

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü kötü gidişatını bir türlü durduramadı. Siyah-beyazlılar oynadığı son 5 karşılaşmada 4'üncü yenilgisini alarak düşme potasının sınırına geldi. Bu periyotta bir tek Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenebilen Manisa FK, Boluspor'a deplasmanda 2-0, Esenler Erokspor'a evinde 4-3, Bodrum FK'ya gurbette 4-0 ve Çorum FK'ya da dış sahada 3-1 kaybetti. Geçen sezon son haftada kıl payı kümede kalmayı başaran siyahbeyazlı Ege temsilcisi henüz zorlu maratonun ilk haftaları olsa da yine taraftarını endişelendirmeye başladı. 8 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü milli araya da moralsiz girmiş oldu.

TAŞKIN: ÖNLEM ALAMADIK

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Taner Taşkın, "İlk devre biz sahada yoktuk, Çorum FK vardı. İkinci devre biz sahada vardık, Çorum FK yoktu. Goller tamamen bizim kişisel hatalarımızdan oldu. Haftalardan beridir bir türlü buna önlem alamadık. Buraya gelirken de ikinci önemli oyuncumuz Adekanye ve Burak Süleyman'ın olmayışı bizim ofansif gücümüzü azalttı. Ancak, Çorum FK haklı bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.