Muğlaspor’da heyecan dorukta

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar, taraftarların uzun süredir beklediği online satış mağazasını "muglastore.com" adresi üzerinden hizmete açtı. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan platform, ilk etapta üç farklı forma ve çeşitli taraftar ürünlerini futbolseverlerin beğenisine sundu.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, online mağazanın kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Bugün Muğlaspor'umuzun geleceği adına önemli bir adım atıyoruz. Artık taraftarlarımız, kulübümüzün lisanslı ürünlerine tek tıkla ulaşabilecek. Fiyatlarımızı da herkesin erişebileceği seviyede tuttuk. Şehrin merkezinde açacağımız fiziki mağaza için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Yaklaşık 50'ye yakın ürünün sitede yer alacağı belirtildi. Taraftarlarının desteğiyle büyümeye devam eden Muğlaspor, tüm yeşil-beyaz sevdalılarını muglastore.com üzerinden kulübe destek olmaya davet etti.