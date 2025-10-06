Damla dünya ikincisi

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. Milli sporcu Fatma Damla Altın, Hindistan'da düzenlenen dev organizasyonda gümüş madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'deki Dünya Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın, uzun atlama branşı T20 kategorisinde yarıştı. Fatma Damla, 5.72 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanarak podyumun ikinci basamağında yer aldı. Başarılı sporcu Fransa'nın Reims kentinde yapılan 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu. Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da atletizm branşında kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya kazanmıştı.