Derbi bitti ama tartışması sürüyor

Trendyol Süper Lig'de önceki gün oynanan ve 1-1 sona eren G.Saray- Beşiktaş maçına yönelik tartışmalar sürüyor. Yapılan oyuncu değişikliğinde hakem hatası iddiası gündeme gelirken konuyla ilgili TFF'nin karar vermesi bekleniyor. FIFA'nın belirlediği kurallara göre, takımlar bir maçta devre arası hariç en fazla üç kez oyunu durdurarak toplamda beş oyuncu değişikliği yapabilirken Beşiktaş'ın bunu oyunun dört kez durması sonucu değişiklik yapmasının kural hatası olarak değerlendirilebileceği konuşuluyor. Eğer bu tespit resmiyet kazanırsa, maçın sonucunun TFF tarafından yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

EK RAPOR İSTENEBİLİR

Kulüpler itiraz ederse Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'ndan resmi görüş talep edecek. Bu süreçte hakem Yasin Kol'dan ek rapor istenip olayın tam olarak nasıl geliştiği kayıt altına alınacak. Ardından MHK'nın değerlendirmesi TFF'ye sunulacak. Bu raporlarla birlikte TFF'nin durumla ilgili üç farklı kararının gündeme gelebileceği öne sürüldü. Yani TFF'nin maç sonucunu tescil edebileceği gibi tartışmalı anın ardından maçı tekrar ettirebileceği de belirtiliyor. Bir diğer ihtimal ise karşılaşmanın baştan oynanması kararı. Yayıncı kuruluş yorumcusu Deniz Çoban, hakemin oyuncu değişikliği sırasında oyunu yanlış şekilde durdurduğunu belirterek, "İtiraz olursa derbi yeniden oynatılabilir" şeklinde konuştu.

TFF'NİN SİTESİNDE AYNI DAKİKADA

Mücadelenin 66. dakikasında Beşiktaş iki oyuncu değiştirecekken, hakem Yasin Kol, birinci değişikliğin ardından oyunu başlatıyor. 13 saniye sonra yardımcıdan gelen uyarı sonrası Yasin Kol, oyunu bir kez daha durdurup ikinci değişikliğe izin veriyor. Kurallara göre; bir takım, devre arası hariç en fazla üç kez oyuncu değişikliği yapabilir. Buna göre Beşiktaş'ın derbideki oyuncu değişiklikleri için maç 4 kez durdurulmuş oldu. Yasin Kol'un pozisyonla ilgili raporu ise ortaya çıktı. Hakem Yasin Kol, söz konusu iki değişikliğin 67. dakikada yapıldığını raporuna yazdı.

AVANTAJI KESMESİ VE KARTLAR DA TARTIŞILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ın atağı sonrası Galatasaray için avantaj işareti yapan Yasin Kol'un yeniden ofsayta dönmesi de çok konuşuldu. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi dikkat çekerken Yasin Kol'un kararının, Trabzon-G.Antep maçında Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti. Eski hakem hocalarından bazıları yine Emirhan ve Osimhen'e kırmızı kart çıkması gerektiğini belirttiler.