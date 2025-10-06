Manisa Basket dışarıda güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Manisa Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-69 yendi. Manisa temsilcisi, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Manisa ekibi ilk çeyreğe iyi başladı ve 17-25'lik skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan kırmızı- siyahlılar, soyunma odasına 33-44 üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Manisa Basket, son çeyreğe 53-65'lik skorla gitti. Son çeyrekte de hata yapmayan Manisa temsilcisi, 69-89'luk skorla galibiyete uzanmasını bildi. İlk hafta evinde Mersin Spor'a kaybeden Manisa ekibi, ligin ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Kırmızı-siyahlılar gelecek hafta ise evinde Esenler Erokspor'u konuk edecek.