Aslan tutulmuyor

TRENDYOL Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunda da başarılı performansını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 karşılaşmada sadece 2 puan kaybı yaşarken, milli maçlar için verilen araya en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider olarak girdi. Galatasaray, ligin 8 haftasında 4 maçını içeride, 4'ünü deplasmanda oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda 7 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez berabere kaldı. Ligde 22 puan toplayan Aslan, tek puan kaybını da sahasındaki Beşiktaş derbisinde 1-1 berabere kalarak yaşadı. Süper Lig'de bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etmesiyle 7'de 7 yaptı ve lig tarihindeki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların serisi 8. haftada Beşiktaş derbisindeki beraberlikle sona erdi.

G.SARAY DEJAVU YAŞADI

SÜPER Lig'de bu sezon 22 puan alarak liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, geride kalan 2 sezondaki başarısını da tekrarladı. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ilk 8 haftalarında da 22'şer puan toplarken, bu sezonları da şampiyon olarak tamamladı.